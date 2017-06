Et si vous deveniez pompier ? L'Etat en recrute cinquante !

LE POSTE

courir sur 5.000m,

grimper à la corde à 6m de haut,

monter à 30m de haut avec l'échelle des pompiers,

nager sur 200m...

Porter secours, lutter contre les incendies, les accidents et protéger les biens et les personnes, telles sont les trois missions qui caractérisent les pompiers.Les postes en question, des CDI, font partie du groupe d’indemnité C1 et pourront être intégrés au futur Corps grand-ducal incendie et secours . Les pompiers étant constamment disponibles, le travail s'organise "en trois-huit"."Vous avez accompli avec succès, dans l’enseignement public luxembourgeois, cinq années d’études à plein temps dans l’enseignement secondaire ou dans l’enseignement secondaire technique, soit être détenteur d’un diplôme d’aptitude professionnelle, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée."(luxembourgeois, français et allemand) et serezd'ici le 15 décembre (date effective de l'engagement), alors vous pouvez postuler ! Notez également qu'il vous faudrapour tenter votre chance.Être confiant, capable de travailler en équipe et mesurer au moins 1,65m sont autant d'atouts à avoir.Préparez-vous car vous devrez passer parpour avoir une chance d'enfiler l'uniforme :puisqu'il faudra en passer un test de français (une dictée), de connaissances de base ainsi que de culture luxembourgeoise.Restera enfin un entretien afin de parler de vos motivations personnelles, votre capacité à occuper un poste au sein des services de secours et en savoir un peu plus sur vous.Pour postuler, rendez-vous sur le site secours-jobs.lu avant le 15 août !