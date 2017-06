Les P&R Kockelscheuer et Lux-Sud gratuits les premières 24h

Une première journée gratuite puis chaque journée entamée à 10€, voilà le tarif pour décourager les propriétaires de "voitures tampons". © Domingos Oliveira / RTL

DEUX OBJECTIFS CLAIRS

À partir du lundi 3 juillet, les P&R de Kockelscheuer et Luxembourg-Sud! La tarification, de 10€ par journée entamée, ne sera activée qu'à partir de la 25e heure d'utilisation d'un des deux parkings.Les deux P&R (qui représentent un peu plus de 1.400 places) s'alignent donc sur le fonctionnement du P&R Bouillon qui a "fait [ses] preuves" assure le communiqué de la Ville de Luxembourg. Les P&R Beggen et Kirchberg "resteront gratuits sans aucune limitation de temps" indique-t-elle encore.La nouvelle offre, résolument tournée vers les navetteurs et les visiteurs occasionnels à évidemment deux buts :. L'autre raison étant aussi d'qui occupent le parking sur plusieurs jours voire semaines.Avec le nouveau système de tarification, les deux P&R vont pleinement retrouver leur usage de "parkings relais". De quoi ravir les navetteurs, beaucoup moins ceux qui résident près des parkings.Les infos en temps réel sur les places disponibles dans les parkings de Luxembourg sont ici