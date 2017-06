Pas de panneaux photovoltaïques flottants à Vianden

Une éolienne a une capacité maximale de production équivalente à MWp. © Christian Wagner / CC-BY-SA-2.5

Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, Etienne Schneider, a été formel :".On ne verra donc pas de panneaux photovoltaïques flottant s'installer sur le bassin supérieur de la Centrale Hydroélectrique de l'Our.Pourtant, comme l'avance le député CSV, " la centrale hydroélectrique de Vianden, du fait de son exposition sur les collines du Mont Saint- Nicolas présente un grand potentiel pour générer ce type d'électricité".Il ajoute, "le site en question dispose de toutes les infrastructures et capacités nécessaires au niveau du réseau électrique afin de garantir une évacuation et injection rapide et fiable de l'énergie produites par les panneaux photovoltaïques".Il faut admettre que les arguments du député tiennent la route. Si le Luxembourg veut se débarrasser de sa mauvaise image en terme d'énergie renouvelable , c'est ce genre d'idées qui devraient être subventionnées.Dans ce contexte, Etienne Schneider a admis que "comme de nombreux autres sites au Grand-Duché de Luxembourg, le bassin supérieur de la centrale hydroélectrique de Vianden pourrait se prêter à la production d'énergie solaire".Par contre, il n'a parlé d'aucun projet concret en la matière. D'après lui, "les responsables de la centrale hydroélectrique de l'Our (SEO) S.A. sont actuellement en train d'analyser la faisabilité et la rentabilité de l'Implantation de telles installations sur la digue autour du bassin".Le Vice-Premier ministre a livré une estimation du potentiel solaire maximal théorique du site qui serait équivalent à 500 kWp (0,5 MWp) "abstraction faite des contraintes techniques liées au site".A titre de comparaison, Oekostroum, qui prétend être "le parc éolien le plus performant au Luxembourg", a une puissance nominale totale de 21 MW et fournit 13.000 ménages au Luxembourg.Une puissance nominale de 0,5 MW, ce n'est donc pas si mal pour une installation qui n'occuperait que les digues du bassin supérieur sur une longueur de 4 kilomètres. Pour sa part, le site Oekostroum s'étend sur 12 hectares soit 120.000 m2. Pour vous donner une idée, cela équivaut à 16 terrains de football.L'idée est donc à l'étude mais rien de concret n'a été annoncé. Il faudra donc attendre pour savoir si le Luxembourg compte se munir de sites photovoltaïques dans un futur proche.