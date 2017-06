Fête nationale Plus de bus et plus de trains cette nuit

Vous pouvez également consulter le programme complet de la veille de la Fête nationale ici.



CFL

© t.y

Les CFL ont mis en place des trains spéciaux au départ de Luxembourg pour les principales lignes:

Luxembourg – Esch – Pétange – Rodange;

Luxembourg – Dudelange-Usines;

Luxembourg – Dippach – Pétange - Rodange;

Luxembourg - Kleinbettingen;

Luxembourg - Wasserbillig et Luxembourg - Troisvierges.

Selon la ligne concernée, les derniers trains partent de la Gare de Luxembourg entre 02h45 et 03h40 en direction des destinations respectives. Retrouvez l’intégralité des horaires des trains spéciaux sur www.cfl.lu

RGTR ET CFL (bus)



A l'occasion de la Fête Nationale 2017, des courses d'autobus spéciales seront mises en marche dans la nuit du 22 au 23 juin 2017 sur les lignes RGTR énumérées ci-après:

Ligne 100 Luxembourg - Bourglinster - Junglinster (Clement) (annexe 1)

Ligne 120 Luxembourg - Hostert - Junglinster (CFL) (annexe 1)

Ligne 130 Luxembourg - Grevenmacher - Machtum (Weber) (annexe 1)

Ligne 144 Luxembourg - Neihaischen (Altmann) (annexe 1)

Ligne 144 Luxembourg - Itzig (Weber) (annexe 2)

Ligne 150 Luxembourg - Ahn (Weber) (annexe 2)

Ligne 160 Luxembourg - Remich (Weber) (annexe 2)

Ligne 163 Luxembourg - Medingen (Weber) (annexe 3)

Ligne 175 Luxembourg - Mondorf - Remich (CFL) (annexe 3)

Ligne 192 Luxembourg - Hassel (CFL) (annexe 3)

Ligne 194 Luxembourg - Bettembourg (Weber) (annexe 4)

Ligne 195 Luxembourg - Fentange - Peppange (Weber) (annexe 4)

Ligne 205 Luxembourg - Mondercange (Sales) (annexe 4)

Ligne 215 Luxembourg - Bascharage (Sales) (annexe 5)

Ligne 240 Luxembourg - Clemency (Sales) (annexe 5)

Ligne 248 Luxembourg - Eischen (Schandeler) (annexe 5)

Ligne 250 Luxembourg - Steinfort - Ell (Rapide) (annexe 6)

Ligne 255 Luxembourg - Septfontaines (Sales) (annexe 6)

Ligne 260 Luxembourg - Keispelt (Schandeler) (annexe 6)

Ligne 265 Luxembourg - Saeul - Redange (Unsen) (annexe 7)

Ligne 275 Luxembourg - Kopstal (Frisch B) (annexe 7)

Ligne 290 Luxembourg - Mersch (Sales) (annexe 7)

AVL - VILLE DE LUXEMBOURG



22 juin – veille de la Fête nationale :



1. Lignes P+R

La Ville de Luxembourg recommande aux visiteurs se déplaçant en voiture de profiter des parkings-relais suivants :

P+R Bouillon (ligne de bus 37)

parkings au plateau du Kirchberg (ligne 38)

parkings Kockelscheuer et Luxembourg-Sud (centre douanier) (ligne 39)

où des bus partiront vers le centre-ville toutes les 5 à 10 minutes entre 18h00 et environ 22h20 ; les retours vers les parkings seront assurés depuis le centre-ville à partir de 23h45.

Les départs au centre-ville vers les parkings se feront à partir des arrêts suivants :

ligne 37 en direction du P+R Bouillon : Monterey-Parc (arrêt provisoire) ; dernier retour à 3h30

ligne 38 en direction du Kirchberg : bd Prince Henri (entre av. Monterey et av. Émile Reuter) ou Fondation Pescatore quai 1; dernier retour à 3h30

ligne 39 en direction des parkings Luxembourg-Sud et Kockelscheuer : Hamilius quai 2 ; dernier retour à 3h30.

En début de soirée, avant les manifestations, la circulation des bus articulés sera prolongée sur les lignes principales (2, 4, 5, 6, 21, 30).

En raison du barrage de la liaison entre le quartier de la Gare et le centre-ville (pont Adolphe et Viaduc), certaines lignes seront limitées au centre-ville ou à la Gare centrale. Seul les lignes 1/125, 7, 16, 18, 21, 39 et Eurobus (120, 144, 172, 192, 194 et 195) circuleront entre la Gare centrale (quai 12) et le centre-ville à partir de 19h00.

Les lignes 2, 3/30, 4, 5/6 et 15 ne circuleront qu’entre les quartiers sud (Gasperich, Bonnevoie, Cessange et Hamm) et la Gare centrale voire entre les quartiers nord et ouest (Limpertsberg, Merl, Hollerich) et le centre-ville.

L’origine / le terminus des lignes 9, 10, 11, 13, 14, 22 et 28 sera au centre-ville (Hamilius ou Monterey) ; le quartier de la Gare ne sera pas desservi.

Après le feu d'artifice, des courses spéciales sont prévues entre 23h45 et 03h30 environ sur la plupart des lignes AVL à partir du centre-ville :



Gratuité des lignes 1-31 le 22 juin à partir de 18h00

La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu’à l’occasion de la veille de la fête nationale (22 juin) les lignes du réseau des autobus de la capitale (1-31), tout comme certaines lignes RGTR assurant une desserte intra-ville seront gratuites à partir de 18h00 (il s’agit des lignes qui sont également gratuites tous les samedis). Pour les détails, consultez www.vdl.lu/busgratuit.html.





23 juin – jour de la Fête nationale :

Lignes régulières

Dans le cadre du défilé militaire et des festivités dans l’avenue de la Liberté, cet axe est barré et toutes les lignes circulant entre la Gare centrale et le centre-ville seront déviées par la route d’Esch et la rue de Hollerich ou par le Viaduc pendant toute la journée.



Gratuité des lignes RGTR le 22 juin sur les trajets indiqués



Ligne Gratuité sur le trajet 120 Luxembourg, Gare - Junglinster, P+R Gare Centrale - Senningerberg 125 P+R Bouillon - Oberanven, Gemeng P+R Bouillon - Senningerberg 144 Neuhäusgen, Iewescht Neihaischen - Itzig Kirchberg - Hesperange 165 Gasperich, Fr. Hogenberg - Medingen, aire de virage Gasperich - Kirchberg 192 Hassel, Küneftchen - Kirchberg, Rehazenter Hesperange - Kirchberg 194 Bettembourg, Gare – Kirchberg - Sandweiler Hesperange - Kirchberg 195 Peppange, Duerfplaz - Kirchberg, Rehazenter Hesperange - Kirchberg 213 Bertrange/Belle Etoile -Kirchberg Belle Étoile - Kirchberg 215 Bascharage R-P A. Siebenbour – Luxembourg Charly’s Gare Helfent - Kirchberg 222 Steinfort, um Quai - Kirchberg, Hôpital Belle Étoile - Kirchberg 262 Keispelt, Bei Péickes - Kirchberg, Hôpital Rollingergrund - Kirchberg 282 Steinsel, Kennedy - Kirchberg, Rehazenter Steinsel - Kirchberg

Concernant le 23 juin – jour de la Fête nationale :

Lignes régulières

Dans le cadre du défilé militaire, l’avenue de la Liberté est barrée et toutes les lignes circulant entre la Gare et le centre-ville sont déviées par la route d’Esch et la rue de Hollerich ou par le Viaduc dès 5h00 et jusque 14h00 environ.

Au quartier de la gare, les arrêts Paris/Zitha et Martyrs sont supprimés et remplacés par les arrêts Gare Centrale.





STATIONS VEL'OH



Les stations Vel’oh suivantes seront fermées du 22 juin à 8h00 au 24 juin à 8h00 :

Al Bréck

Metzer Plaz

Gëlle Fra

Knuedler

TICE

Les bus du réseau TICE circuleront selon horaire normal.

Niveau communal

Certaines communes ont mis en place des services spéciaux qui peuvent être consultés auprès des services communaux respectifs.