La journée de demain s'annonce mouvementée avec des orages et des averses, tout ça sous une chaleur étouffante. Nous serons sous alerte jaune.

Météolux Avis d'orages et de chaleur pour demain

Les prévisions pour demain par Meteoalarm. © Meteoalarm

L'avis d'orages concernera tout le pays entre 14h00 et 20h00. Des orages balayeront le pays accompagnés de fortes averses et de grêle par endroits.L'avis de chaleur concerne seulement le sud du pays. Entre 14h00 et 17h00, les températures pourront atteindre jusqu'à 30°C.