La maigreur, un problème au Luxembourg?

La réponse de la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, a le mérite d'être simple "des problèmes d'extrême maigreur ne nous sont pas connus chez des mannequins au Luxembourg".Si la ministre se veut rassurante, elle a tout de même admis qu'il n'y avait pas " de réglementation analogue à celle adoptée en France au Luxembourg". A ses yeux, il est inutile de légiférer sur le sujet.Elle remet en question "l''impact d'une disposition législative interdisant l'activité au Luxembourg de mannequins ayant un indice de masse corporelle trop bas, alors que le champ d'activité des mannequins originaires du Luxembourg se situe avant tout en dehors du territoire national".Selon Mme. Mutsch, la solution serait plutôt de "promouvoir une image plus réaliste et plus saine de la beauté". Un argument qui se défend mais qui n'explique tout de même pas le manque de législation alors que les agences de mannequinat grandissent au Luxembourg.