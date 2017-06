Vous pouvez vous défendre en trois langues

Une problématique qui semble revenir à l'ordre du jour semaine après semaine et mois après mois au Grand-Duché. Cette fois-ci, c'est le système judiciaire qui a été visé par les députés de l'ADR. Parmi les nombreuses questions auxquelles le ministre a répondu, deux d'entre-elles peuvent vous intéresser.



En effet, pour ceux qui ne le savaient pas, au Luxembourg vous pouvez faire usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise dans un tribunal.



Cela vaut "en matière administrative, contentieuse ou non contentieuses et en matière judiciaire" et ce, en vertu de l'article 3 de la loi du 24 février 1984 concernant le régime des langues.



DES AVOCATS TRILINGUES © AFP

En ce qui concerne les avocats inscrits au barreau au Luxembourg, ils se doivent de "maîtriser la langue de la législation et les langues administratives et judiciaires au sens de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues sans préjudice de l'article 31-1".



Selon l'article 6 (1) d) de la loi du 10 août 1991, "le niveau de compétences à atteindre pour les langues luxembourgeoise et allemande est celui du niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour la compréhension orale et du niveau B1 pour l'expression orale et pour la langue allemande le niveau B2 pour la compréhension écrite. Pour la langue française le niveau B2 du même cadre est exigé tant pour la compréhension que pour l'expression écrite et orale".

Un avocat ne sachant pas s'exprimer dans les trois langues s'exposerait même à des sanctions disciplinaires. Le règlement intérieur de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg prévoit qu'un avocat peut tout de même "coopérer avec un avocat ayant les compétences" qui lui feraient défaut.



En soi, ceux qui maîtrisent une des trois langues précitées devraient être capable de se défendre en justice et de se faire comprendre que ce soit par un juge ou un avocat.