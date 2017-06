Moins de 2.500 avocats au Luxembourg

Un cliché pris le 2 juillet 2013 durant une audience dans un tribunal de Bordeaux. © AFP

TROP D'AVOCATS EN BELGIQUE ?

Les dernières statistiques démographiques du Statec font état de 590.667 habitants au Luxembourg. Selon les chiffres du ministre de la Justice, il y aurait 2.403 avocats inscrits au barreau à Luxembourg-Ville et 47 à Diekirch.Si ces chiffres sont en hausse comparé aux années précédentes (2.378 en 2016 et 2.294 en 2015), ils nous mènent tout de même à un constat inquiétant : il y aurait actuellementau Grand-Duché.En comparant ces chiffres avec ceux de nos voisins, on se rend compte queLes derniers chiffres concernant le nombre d'avocats publiés par le gouvernement français datent de 2016 et font état de 63.923 avocats sur l'ensemble du territoire français. Le recensement de 2016 comptait 66.725.826 personnesce qui donne une moyenne d'approximativement, les chiffres de 2016 font état de 53.629 avocats en exercice pour une population d'approximativement 82.175.700 personnes. En moyenne, cela faitException à la règle,seraient les seuls à avoirMalheureusement, les derniers chiffres publiés par les instances belges datent de la fin de l'année 2014.Au delà de cette période, les statistiques manquent. Contacté par nos soins, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique ne nous a pas encore transmis les derniers chiffres.Quoiqu'il en soit, si la situation semble compliquée en terme de demande au Luxembourg, un constat s'impose: les pays voisins se trouvent dans une situation bien plus délicate.S'il est peu probable que tous les citoyens d'un pays aient recours à un avocat en même temps, il est facile de s'imaginer un emploi du temps bien chargé, que ce soit pour les avocats du Luxembourg, de France ou d'Allemagne.