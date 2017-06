Citabel Sports fermé La procédure pour le chômage est en marche X Luxembourg Luxembourg





© Domingos Oliveira/RTL Luxembourg La toiture du magasin avait cédé la semaine dernière provoquant l'intervention des secours mais surtout la fermeture du magasin situé à Leudelange.

Suite au sinistre qui s'était produit vendredi dernier, les inquiétudes se sont toutes focalisées sur "le préjudice subi" ou encore la date de réouverture du magasin. Cependant, la question du chômage n'avait pas été abordée. Une question qui concerne surtout les employés de la chaîne.



Mercredi matin, l'ADEM nous a confirmé que l'établissement Citabel Sports s'était mis en contact avec l'institution "immédiatement après l'incident".



D'après les informations qui nous ont été relayées le dossier serait "en cours et un avis sera envoyé dans les meilleurs délais au ministre compétent pour la décision".



Le service communication de l'ADEM nous a également précisé que "le calcul des montants à la charge de l’Etat sera effectué, en cas d’accord, sur la base du régime de chômage involontaire dû aux intempéries".



Le magasin restera fermé jusqu'à nouvel ordre et qu'aucune date de réouverture n'a été communiquée par la direction de l'établissement.



RAPPEL DES FAITS

Vendredi dernier, le toit du Citabel Sports lâchait sous la pression exercée par les averses et l'accumulation de l'eau. Pas moins de 60 litres d'eau par m2 étaient tombés en une heure dans la zone environnant la ville de Leudelange. Une quantité d'eau que la toiture n'a pas pu soutenir.



L'heure a ensuite été aux estimations et aux réparations des dégâts. Cependant, pour l'instant et malgré la présence d'experts sur place, il serait "impossible d'évaluer le préjudice subi" selon les dires du directeur de l'enseigne, Marc Galli.