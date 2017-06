6 juin, alerte météo au Luxembourg et aux frontières

CONTRÔLES ROUTIERS

rue de Luxembourg à Heisdorf,

Um Knupp à Kaundorf,

rue Ausone à Luxembourg,

rue Neuve à Mondercange.

rue de Nospelt à Kehlen,

route de Mondorf à Remich.

Avec des températures qui ne dépasseront pas les 15°C et un ciel couvert, on sera loin d'un début de mois de juin. Les éclaircies et les averses devraient s'alterner toute la journée et. Les rafales pourront atteindre les 75 km/h. Toute la Belgique est placée sous alerte orange ainsi que la frontière ouest de l'Allemagne tandis que le nord de la France est placé sous alerte jaune.En France se sont surtout des orages qui sont attendus alors qu'à la frontière allemande, ce sont des vents forts qui sont prévus par Meteoalarm . En Belgique, autant vents qu'orages sont attendus.Quatre points de contrôles seront installés le matin :Et deux l'après-midi :Pour plus d'infos sur la circulation au Grand-Duché, rendez-vous sur notre page trafic avec les webcams des autoroutes et les places disponibles dans les parkings Bon mardi à tous !