Récit d'un résident du Luxembourg qui travaille en France

UN PROFIL ATYPIQUE

© Thomas Toussaint / RTL

LE MANQUE DE COMMUNICATION

"POUR PRENDRE LE TRAIN TOUS LES JOURS, IL FAUT AVOIR LA FOI"

En ce moment à #Luxembourg, tentative de record du monde du plus grand nombre de passagers en attente sur un quai @TER_Metz_Lux @avtermel pic.twitter.com/YfkEwROt5g — Thomas Toussaint (@ThomToussaint) 10 mai 2017

© Thomas Toussaint / RTL

Installé au Luxembourg depuis trois ans, ce Français fait partie des ces "frontaliers à l'envers" : chaque jour, il quitte le Grand-Duché pour aller travailler en France. Plus précisément à Metz. Et si l'on pourrait croire que les déplacements sont plus faciles dans cette configuration, lui aussi rencontre des soucis de mobilité.N'ayant jamais travaillé dans la ville où il réside, Julien est un habitué des transports. Plutôt soucieux de l'écologie et éprouvant un certain "attachement" pour le service public, il a opté pour le train. De ce fait, il emprunte chaque jour la ligne 10 (Luxembourg-Troisvierges) pour rejoindre Luxembourg, avant d'enchaîner avec la ligne 90 (Luxembourg-Metz-Nancy)., explique-t-il. Dans le meilleur des cas, car les retards sont fréquents. "La ligne 90 est la pire de toutes les lignes que j'ai connues", assure-t-il, lui qui a expérimenté les transports dans plusieurs régions en France.Bien conscient de faire partie "d'une minorité", Julien n'en démord pas : même dans ce sens,pour se déplacer. Les infrastructures arrivent au bout de leurs capacités. Le gouvernement a bien lancé de grands travaux , notamment l'agrandissement de la gare de Luxembourg ou le doublement des voies vers Bettembourg, mais il faudra attendre encore quelques années avant que cela soulage véritablement la pression du trafic. D'ici là, il faut serrer les dents.S'il est toujours certain d'avoir une place assise entre Luxembourg et la France, il lui faut d'abord rejoindre la gare de la capitale. "Un jour sur deux, je voyage debout entre Lorentzweiler et Luxembourg. C'est une ligne très chargée." Avec une quinzaine de minutes, le trajet reste assez court.Aujourd'hui, les voyageurs ont assimilé que la gare de Luxembourg était complètement saturée aux heures de pointe. Ce qui provoque régulièrement des retards des trains, notamment ceux de la ligne 90. Les correspondances ne sont pas forcément bien pensées entre les deux lignes."Heureusement, le voyage en TER est pour moi un temps de travail", détaille Julien. Un ordinateur, une prise électrique et une connexion 4G lui suffisent pour démarrer sa journée. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire en voiture. "Mais en voiture, je sais à quelle heure je vais arriver. Je vois ceux qui arrivent dans les bouchons, mais je n'ai pas ce problème les matins où je prends la direction de Metz par la route."Pointée du doigt par les nombreux frontaliers du TER entre la France et le Luxembourg, la communication est aussi le rouage essentiel du système de transport ferroviaire. Les CFL "répercutent l'information" estime Julien. Avec la SNCF, la communication est plus compliquée. "Je comprends qu'on soit devenu très exigeants avec le temps. On a des smartphones, les réseaux sociaux, on veut de l'info' rapidement, relativise-t-il. Mais tout de même, aujourd'hui on est obligé de passer par Twitter pour savoir s'il y a un souci.Surtout, le manque d'information est ce qui pousse les usagers à douter. C'est comme ça qu'est née cette impression, partagée, non-vérifiée et surtout démentie par les CFL , que les trains transportant majoritairement des frontaliers seraient discriminés par rapport à ceux utilisés par les résidents. "Je sais très bien que ce n'est pas vérifié, pas factuel, que ce n'est qu'une impression personnelle" admet julien.Lorsqu'ils ne sont pas informés, les usagers se mettent à douter. À perdre confiance en leurs institutions. La fatigue. L'exaspération. L'absence d'information. Voilà les ingrédients nécessaires à un déraillement du système de transport.Quiconque veut prendre un train de la ligne 90 en heures de pointe le soir sait que les quais de la gare, bien que très grands, sont vite bondés. "On ne voit que ceux qui veulent monter dans le train. Mais imaginez un peu : quand eux veulent monter, moi j'en descends. Et je peux vous dire que même si j'ai une carrure assez imposante, je me fais bousculer."De ses trajets, Julien a tout de même appris qu'entre deux lignes, deux mentalités existent sans presque jamais se rencontrer : "s'il y a un retard sur la ligne 10, personne ne va se plaindre, les usagers vont attendre que le problème soit réglé. Sur la ligne 90, le moindre pépin provoque une réaction.Et pourquoi ne pas vivre en France ? Nous avons posé la question à Julien, mais celui-ci s'y refuse : "Jamais je n'imposerai à ma compagne [qui travaille au Luxembourg] ce que moi je vis au quotidien. C'est usant, ça tape sur le système. Pour prendre le train tous les jours, il faut vraiment avoir la foi". Maintenant qu'ils ne croient plus aux miracles, nul doute que les fidèles continueront à se rassembler chaque jour dans le train.