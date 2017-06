La nouvelle loi antitabac approuvée

© Domaine Public

Interdiction des cigarettes et du tabac aromatisés, Interdiction de fumer sur les aires de jeu, Interdiction de fumer dans les véhicules privés quand des enfants de moins de 12 ans sont à bord, Interdiction de fumer dans les enceintes sportives lorsque des jeunes de moins de 16 ans y pratiquent du sport, Augmentation de l'âge légal de 16 à 18 ans pour la vente de produits à tabac, Interdiction de la vente en ligne de produits à la base de tabac,

Le nouveau projet de loi adopté en juillet 2016 était à l'ordre du jour à la Chambre des députés ce jeudi. Celui-ci visait àet cherchaitEn cause, le taux élevé de jeunes fumeurs, à savoir,selon Lydia Mutsch, la ministre de la Santé. A ses yeux, il faut cibler les jeunes "étant donné que".Concrètement, cette loi antitabac, que va-t-elle changer? En soi, ce sont surtout de nouvelles interdictions qui pourraient voir le jour Un renforcement des contraintes en ce qui concerne le design de l'emballage sera également être institué: "les messages d’avertissement et une photographie ou illustration devront couvrir au moins 65% de la surface du paquet de cigarettes ou de tabac".Enfin,applicable aux cigarettes électroniques à celui applicable aux cigarettes conventionnelles est prévu. Les interdictions qui existent actuellement pour les cigarettes conventionnelles s'appliqueront donc aussi aux "vapoteurs". Le projet de loi a été approuvé jeudi soir à la Chambre des députés . Seuls trois députés de l'Adr et les deux députés de "déi Lénk" ont voté contre. Il faudra donc s'attendre à ce que la vie des fumeurs se complique dans les prochains mois.