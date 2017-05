L'Ilnas met en garde contre le hand spinner

de n'acheter que les hand spinners avec le label CE,

de vérifier l'adresse du fabricant ou de l'importateur sur l'emballage,

d'en vérifier sa solidité afin de contrôler si des petites pièces peuvent se détacher,

de suivre les recommandations d'âge jointes au produit,

de lire la notice d'utilisation.

Cette petite toupie à faire tourner entre son pouce et un doigt est un des jouets les plus populaires du moment. Petite, pas chère et disponible sous d'infinies formes et couleurs, elle s'inscrit dans la lignée des fameux pogs, des billes ou encore du Tamagotchi."Sachant que ces produits sont généralement fabriqués à moindre coût en Asie pour ensuite être revendus en Europe entre 1 et 35 Euros, il convient aux consommateurs de rester vigilants lors de leur achat" écrit l'Ilnas dans un communiqué."Il convient encore de noter que, même si ces produits ne sont pas destinés aux enfants de moins de 3 ans, ils peuvent être attrayants pour ceux-ci à cause de leurs couleurs vives ou d’une lumière clignotante. C’est pourquoi il est fortement recommandé de ne jamais laisser ces jouets à la portée des enfants en bas âge" conclut l'Ilnas.Une fois ces quelques précautions prises, vous pourrez profiter sereinement de votre hand spinner :