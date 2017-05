Les communes et les automobilistes responsables du problème

© Domaine Public

La députée CSV, Françoise Hetto-Gaasch, a remis le problème du stationnement résidentiel à l'ordre du jour via un courrier parlementaire adressé au ministre de l'Intérieur, Dan Kersch.Dans notre dossier précédent, nous vous avons parlé du problème des logements loués sans stationnement . Ici, ce sont les stationnements privatifs qui sont abordés et leur incidence sur le stationnement résidentiel qui devient lentement mais sûrement un problème reconnu au Luxembourg.La question de la députée est celle-ci : "Quels conseils, respectivement solutions, le gouvernement proposerait-il aux communes afin d'endiguer le phénomène de stationnement résidentiel dans la rue sans porter atteinte aux droits civils de propriété et de la liberté contractuelle ?"Une question à laquelle le ministre a répondu sans détour "en matière de création d'un logement en exécution d'une autorisation de construire délivrée par le bourgmestre,".D'après lui, "dans l'espace rural, toute création d'un logement est accompagné par l'aménagement d'emplacements en nombre suffisant".plutôt que de faire usage d'emplacements de stationnement privatifs peu attrayants et difficiles d'accès".Selon M. Kersch, "à veiller à ce que des prescriptions dimensionnelles soient fixées dans le cadre de l'élaboration de projets d'aménagement particulier". Cela permettrait d'assurer que les emplacements créés soient attractifs et désengorgerait ainsi les emplacements résidentiels.L'article 5 du Code de la Route stipule que "les communes peuvent en particulier réglementer, le stationnement et le parcage dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route ainsi que dans l'intérêt de la qualité de vie des riverains et du développement ordonné des agglomérations". C'est donc aux communes de réagir et non au gouvernement luxembourgeois d'intervenir.En soi, le ministre se lave les mains dans cette affaire qui, tout comme dans l'affaire des logements loués sans stationnement , semble uniquement préoccuper la députée CSV et certaines communes luxembourgeoises qui ont de plus en plus de mal à endiguer le problème.Comme l'avait annoncé Dan Kersch il y a quelques semaines, "le Gouvernement n'entend à l'heure pas légiférer en la matière". Les communes seront donc bel et bien livrées à elles-mêmes.