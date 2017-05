Le Luxembourg est-il menacé?

Des barrages filtrants ont été installés autour de dépôts des dépôts pétroliers de plusieurs villes françaises et des inquiétudes commencent à faire surface à la frontière française et au Luxembourg. Cette grève aura-t-elle un effet sur le Luxembourg? Les routiers feront-ils grève au Luxembourg?Contacté par nos soins, le Groupement Pétrolier Luxembourgeois nous a assuré que "rien ne se prépare au Luxembourg" et qu'il n'y a "rien à signaler" en ce qui concerne d'éventuelles répercussions sur le ravitaillement au Luxembourg."Nous nous approvisionnons principalement en Belgique et en Allemagne donc une grève en France devrait avoir moins d'impact sur le pays que si un mouvement de grève était entamé en Belgique par exemple" nous a expliqué notre contact au GPL. "Pas de problème du côté de nos membres" a-t-il ajouté.Pour ce qui est de la logistique, à savoir le secteur des transports, la Confédération Luxembourgeoise du Commerce n'a pas encore su nous donner de réponses en ce qui concerne les répercussions que cette grève pourrait avoir.En France, le ton risque de monter puisque ce matin, les routiers reprenaient la grève après une pause dominicale et que l e patronat a d'ores et déjà exclu de négocier avec la CGT