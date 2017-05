La Police Grand-Ducale n'a pas de chien pour les retrouver

Inspection des bancs de touche du stade du Borussia à l'aide d'un chien, le 12 avril 2017 à Dortmund © AFP

L'Air Rescue et les sapeurs-pompiers collaborent également avec la Police Grand-Ducale d'après le site de la Croix-Rouge luxembourgeoise. © Air Rescue

Le seul chien spécifiquement formé à la recherche de personnes disparues appartient au Luxembourg à la Croix-Rouge. © Croix-Rouge

Le ministre de la Sécurité Intérieure, Etienne Schneider, a répondu aux inquiétudes des députés via courrier parlementaire mais n'est pas forcément parvenu à rassurer.D'après les informations avancées par les députés Jean-Marie Halsdorf et Martine Mergen, "au Luxembourg, il y a plusieurs acteurs publics (Police Grand-Ducale, Administration des Services de Secours) et privés (Société de la Croix Rouge Luxembourgeoise, « Search Dogs » a.s.b.l.) disposant de chiens formés au pistage".Pourtant, selon eux "la Police Grand-Ducale ne disposait pas de chiens formés spécifiquement au pistage en 2016". Dans le cas d'une disparition de personne, cela pourrait logiquement poser problème et, le moins que l'on puisse dire, c'est que la réponse de M. Schneider ne rassure pas."La Police Grand-Ducale ne dispose pas de chiens spécifiques pour le pistage en général, mais de chiens pour le pistage d'acteurs d'infractions ou de fugitifs" indique le ministre. La Police Grand-Ducale disposerait actuellement de 13 chiens mais aucun d'entre eux ne serait dressé au pistage ou au sauvetage.Ce sont "des chiens de détection de drogues, d'explosifs, de détection d'incendie et de défense" explique Etienne Schneider. Si une personne venait à disparaître, cela voudrait donc dire que la police ne pourrait pas compter sur ses chiens pour la retrouver.Dans le cas d'un pistage d'acteurs d'infractions ou de fugitifs, il incombe à la police luxembourgeoise de mener ces recherches. Le ministre de la Sécurité Intérieure est formel sur ce point " ce type de recherches estet".Par contre, lorsqu'il s'agit d'une disparition inquiétante il indique que , "la Police Grand-Ducale recourt aux ressources".Une convention de coopération a été signée avec l'Administration des Services de Secours et la Croix Rouge le 1er août 2016 "afin de collaborer au niveau des intervention d'unités cynotechniques".Bon à savoir:D'après le ministre, "toute personne qui désire mettre ses services à disposition est libre de le faire, pour autant que ce soit dans le cadre de la coopération avec l'Administration des Services de Secours, voire la Croix Rouge".Contactée par nos soins, la brigade canine de la Croix-Rouge luxembourgeoise a affirmé que "le seul chien entraîné spécifiquement à la recherche de personnes disparues au Luxembourg appartient à la Croix-Rouge".Ce serait donc via la Croix-Rouge luxembourgeoise que la Police Grand-Ducale aurait les plus grandes chances de retrouver une personne disparue.Cependant, "le chien doit être amené sur les lieux de la disparition et avoir accès à l'odeur de la personne disparue". Des conditions qui ne sont pas toujours faciles à remplir.Depuis la signature de la convention en 2016, la Croix-Rouge et l'Administration des Services de Secours sont systématiquement impliqués dans ces recherches. "C'est la police et le parquet qui décident s'il faut rechercher quelqu'un ou non, nous on coopère" nous a expliqué notre contact.Si la Police Grand-Ducale ne dispose pas d'un chien spécifiquement entraîné pour ces cas de figure, elle dispose, depuis 2016, de partenaires qui peuvent pallier à ce manque.