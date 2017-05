Les conseils de circulation lors de l'ING Night Marathon

CIRCULATION

Cliquez sur l'image pour accéder au plan détaillé. © Ville de Luxembourg

SÉCURITÉ

STATIONNEMENT

TRANSPORTS EN COMMUN

Le tracé de l'ING Night Marathon fait la part belle à la ville. Au départ de Luxexpo, les coureurs passeront par le boulevard Kennedy puis le Pont Rouge, l'Avenue de la Liberté, le pont Adolphe, le quartier du Limpertsberg et de Belair. Bref,jusqu'au passage du dernier coureur. Des points de passage seront tout de même aménagés sur le parcours.et garez votre véhicule à l'écart du parcours si vous souhaitez l'utiliser le soir de la course.Enfin sur l'autoroute : la sortie Kirchberg de l'A1 (direction Trèves) sera fermée de 17h à minuit. Déviation via la sortie Senningerberg. La sortie Kirchberg restera ouverte dans l'autre sens de circulation. Le tunnel près du rond-point Serra vers l'avenue Kennedy sera bloqué.Un poste de commandement commun - Police, Protection civile, Services de la Ville de Luxembourg (Incendie et Ambulances / Circulation / AVL), Administration des Ponts et Chaussées, Ministère des Transports (RGTR) et organisateur - sera installé à la Luxexpo afin d'assurer la centralisation des informations et la coordination entre les différents acteurs impliqués.Concernant le volet de la circulation, des postes fixes seront mis en place sur l'ensemble du parcours, et surtout aux endroits importants. Les agents de Police y sont secondés par des fonctionnaires communaux ainsi que des volontaires de l'organisateur. Il s'agit d'assurer un service de surveillance le long de l’itinéraire, de surveiller les restrictions de stationnement et de circulation et de garder les spectateurs en dehors du parcours.Hormis quelques exceptions,maisLe site de la ville recommande aux automobilistes d'utiliser le parking Bouillon et les lignes de bus pour se déplacer en Ville. Le parking est gratuit lors des 24 premières heures de stationnement. Il sera possible de rallier le parking à Luxexpo via la navette bleue. Elle circulera jusqu'à 3h du matin. Autrement, le P&R Bouillon est accessible depuis la gare, à partir de 19h via les lignes 5, 8, 15 (départs quai 2), 28 (départs quai 4) et CN1. Les lignes 1, 12 et 15 permettent de rallier la gare et le centre-ville le reste de la journée.Toutes les lignes de bus fonctionneront normalement jusqu'à 19h (jusqu'à 16h45 au Kirchberg).. Concrètement, il n'y aura pas de bus entre la gare et le centre-ville à partir de 19h, indique le site de la ville de Luxembourg . Seule une navette (ligne 50) ralliera les deux depuis la rue Notre-Dame.Toutes les modifications concernant les lignes de bus sont disponibles ici