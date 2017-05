Il n'y aura pas de méga-camions au Luxembourg

Un camion avait déversé son chargement sur l'A1 le 18 avril 2017. © Domingos Oliveira/RTL Luxembourg

Le quai pétrolier de Mertert. © Tanklux.lu

Le Grand-Duché ne compte pas suivre les pas du gouvernement allemand en la matière. En effet, si les méga-camions ou VLL (véhicules longs et lourds) ont été sujet à discussion au niveau européen, d'après François Bausch "Le ministre du Développement durable et des Infrastructures considère que la présence de méga-camions sur les routes et autoroutes luxembourgeoises aurait "".Ils seraient particulièrement dangereux en "milieu urbain" et le réseau routier luxembourgeois nécessiterait avant tout "une analyse détaillée de l'infrastructure en place afin de vérifier si le réseau routier satisfait aux exigences découlant de la circulation de ces véhicules".A ce jour, seule une demande de circulation des VLL ou méga-camions serait parvenue au Département des Transports et elle aurait été refusée. François Bausch explique que "la mise en circulation de ce type de véhicule risque d'augmenter encore d'avantage la circulation de poids lourds sur nos routes".De plusQue les usagers se rassurent, il est peu vraisemblable que l'on assiste à l'introduction de ces monstres de la route sur le réseau routier luxembourgeois.