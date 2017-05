La pétition n'a pas récolté assez de signatures

La date limite est dépassée et le débat est donc clos avant même d'avoir été lancé mais la pétition 767 n'est pas passée loin du compte. Le seuil à dépasser afin de forcer un débat à la Chambre des députés a presque été atteint.Le lundi 15 mai, la pétition comptait un total de 2.588 signatures. Hier matin, ce total était passé à 3.396 signatures et au soir, il avait atteint les. Près du but mais ça ne suffira pas à faire broncher les députés.Si la pétition n'a pas été admise à la Chambre, la problématique de la langue reste entière au Luxembourg.On se rappelle notamment de la pétition 725 qui exigeait que le luxembourgeois devienne la première langue nationale en 2016 ou, plus récemment, de celle qui exigeait que le français soit banni des crèches en avril 2017.La problématique de la langue au Luxembourg semble être dans l'air du temps. Il faudra donc très probablement s'attendre à ce que de nouvelles pétitions voient le jour adressant ce "problème" d'une manière différente.