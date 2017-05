Quelles solutions pour rallier la capitale depuis l'ouest ?

LES SOLUTIONS DÉJÀ EN PLACE

L'entrée d'une portion de piste cyclable avec voie réservée, au sud d'Holzem. © Street View

LES SOLUTIONS À VENIR

La nouvelle ne plaît évidemment pas aux automobilistes : un "élargissement de l'autoroute A6 à 2x3 voies au delà de l'échangeur Helfenterbruck en direction d'Arlon ne fait actuellement pas partie du programme du Gouvernement".Avec un trafic trop important uniquement aux heures de pointe, l'investissement ne se justifie pas estimait le ministre des Infrastructures, qui aimerait bien que le recours à la voiture soit moins important. Tâchons donc de lister quelles sont ces alternatives de mobilité durable pour rejoindre la capitale depuis l'ouest du pays.Aujourd'hui, l'ouest du pays est desservi par les CFL via lignes 50 et 70. La première permet de relier la capitale à Arlon en à peine trente minutes ( voir ici le détail des arrêts et horaires ). Et sur la ligne 70, rejoindre Rodange ne prend pas plus de trente minutes. Sans compter que chaque gare dispose de quelques places de parking disponibles pour laisser sa voiture sur place. Au nord de l'A6, très peu de solutions existent pour prendre le train : les travailleurs doivent prendre leur voiture pour rejoindre une gare des lignes 50 ou 10 (celle du nord).Pour les plus courageux, il existe de nombreuses pistes cyclables nationales qui traversent tout le Grand-Duché. Les voies sont, sur une grande partie du trajet, séparées de la circulation automobile. Un trajet agréable à travers la campagne qui devrait trouver des adeptes. Toutes les pistes sont visibles sur cette carte Les transports publics par autobus couvrent une partie plus importante du pays que le réseau de chemin de fer. Une solution de transport plus proche et plus souple. Surtout, il est possible de mêler bus et trains. Toutes les lignes de bus sont sur le site du Verkéiersverbond Le covoiturage peut aussi être une solution mais les offres sont bien moins nombreuses et fixes que les transports en commun.Des parkings relais (P&R) devraient voir le jour à Stockem/Viville, Windhof et Mamer. Deux parkings relais seraient également à l'étude à hauteur de l'échangeur Mamer-Capellen et à Wandhaff. Les frontaliers pourraient alors compter sur les transports en commun pour rallier leur lieu de travail.Côté belge, deux mesures sont prévues : 1.000 stationnements supplémentaires seraient prévus "sous peu" sur les P&R entre Namur et Arlon et seront mis à disposition gratuitement aux abonnés de la SNCB et les prix des abonnements SNCB devraient être réduits.Pour sa part, la ligne ferroviaire Luxembourg-Kleinbettingen-Arlon-Namur devrait être "modernisée" et les lignes de bus transfrontalières (Arlon-Luxembourg) "coordonnées et améliorées".Enfin, "une ligne de tramway allant du pôle d'échange de la Place de l'Etoile à Luxembourg-Ville jusqu'à Mamer sera inscrite dans le projet du règlement grand-ducal". Ce sera la 2e ligne du tram. Et si sa conception suit la logique de la première ligne, elle sera accompagnée de P&R le long de son tracé. Une troisième ligne devrait aussi voir le jour et passer par le boulevard Adenauer au Kirchberg.