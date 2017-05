Meteolux émet un avis de chaleur pour samedi après-midi

, Meteolux prévoit des températures pouvant dépasser les 30°C., entre 14h et 18h.L'air sera encore chaud, avec des températures autour de 30°C. Des nuages se formeront en deuxième partie de journée et des orages pourront éclater localement. Les températures ne baisseront vraiment qu'à partir de mardi et mercredi.Un weekend idéal pour tenter une baignade puisque les points d'eau du Grand-Duché sont les plus propres d'Europe d'après l'Agence européenne pour l'environnement. D'ailleurs, voici notre carte des baignades en Grande Région Va-t-on dépasser le record de températures pour un mois de mai ? En 2009, le thermomètre avait atteint les 30,4°C.NDLR : initialement publié lundi 22, cet article a été mis à jour avec les prévisions de Meteolux du vendredi 26 mai.