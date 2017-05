La pétition dépassera-t-elle les 4.500 signatures ?

urgences © urgences

Le lundi 15 mai, la pétition avait déjà rassemblé 2.588 signatures. Sept jours plus tard, ce total est passé à 3.396 mais la période de signature touche à sa fin ce soir.Le seuil à dépasser pour déclencher un débat à la Chambre des députés est encore loin (4.500 signatures) mais si l'on a pu constater une chose ces derniers mois, c'est que les pétitions adressant la problématique de la langue au Luxembourg font beaucoup de bruit.Alors pourquoi une telle pétition? Et bien le dépositaire de la pétition explique que de nombreux Luxembourgeois ne savent pas ou ont du mal à s'exprimer dans une autre langue que le luxembourgeois, spécialement lorsqu'il s'agit de décrire des symptômes.C'est, selon sa "plaidoirie", un problème qui peut engendrer des erreurs et des risques pour la santé des patients concernés. Les instructions des médecins peuvent être mal comprises, les symptômes de certaines maladies mal interprétées et autres.Il conclut en mettant en avant le fait qu'un patient devrait se sentir à l'aise dans un hôpital et que les problèmes de communication restent un de facteurs les plus influents pour le mal-être de certains patients.