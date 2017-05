Pas de troisième voie prévue sur l'A6

Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch au micro RTL. © RTL Luxembourg

Ce n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain mais une ligne de tram reliant la Place de l'Etoile et Mamer est bel et bien prévue.

Les abonnés pourraient payer moins dans les prochains mois.

UN ÉLARGISSEMENT OUI, MAIS AUTRE PART

Gilles Roth, député CSV, s'est adressé au ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, via un courrier parlementaire afin de savoir si un projet d'élargissement était également prévu sur l'A6 à la frontière belge.Dans sa réponse, le ministre a opté pour une approche franche et sans équivoque en déclarantD'après M. Bausch,. Cela étant, l'autoroute reliant le Luxembourg à la frontière belge ne nécessiterait pas d'élargissement à 3 voies.Pourtant, les moyennes journalières calculées par le centre de Contrôle et information du trafic sur les autoroutes (CITA) sur les années 2015 et 2016 font état du transit de, respectivement, 44.023 et de 43.835 véhicules par jour dans "les 2 sens de circulation confondus".Unequi peut être considérée commeet qui serait due, selon M. Bausch, "à une régression des véhicules utilitaires". Cependant,donnée contradictoire,Prix de consolation: le ministre a annoncé la planification dedans le corridor Arlon-Luxembourg".Des parkings relais (P&R) devraient voir le jour à Stockem/Viville, Windhof et Mamer.seraient également à l'étude à hauteur de. Les frontaliers pourraient alors compter sur les transports en commun pour rallier leur lieu de travail.Pour sa partet les lignes de bus transfrontalières (Arlon-Luxembourg) "coordonnées et améliorées".Enfin, surprenant mais encourageant "sera inscrite dans le projet du règlement grand-ducal".Bonne nouvelle pour les frontaliers belges: 1.000 stationnements supplémentaires seraient prévus "sous peu" sur les P&R entre Namur et Arlon et seront mis à disposition gratuitement aux abonnés de la SNCB.De plus, les prix des abonnements SNCB devraient être réduits. Les détails devraient être convenus entre la SNCB et la CFL afin de promouvoir le transport en commune entre la Belgique et le Luxembourg.Le moins que l'on puisse dire, c'est que de nombreuses promesses ont été faites par le ministre luxembourgeois dans sa réponse parlementaire. Des promesses qu'il faudra tenir à court ou moyen terme s'il veut apaiser les esprits des usagers de l'A6.Enfin,(un peu au nord de la croix de Cessange)."Le projet de la mise à 2x3 voies de l'autoroute A6 entre la Croix de Gasperich et l'échangeur de Helfenterbruck est actuellement en étude et la section courante de ce projet fera l'objet d'une loi de financement séparée dont l'échéancier des travaux n'est pas encore fixé" indique François Bausch.Reste à savoir quand ce projet prendra forme et l'incidence que pourraient avoir les travaux sur la mobilité transfrontalière.