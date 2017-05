Le Kaylerbach pollué par une entreprise française?

Le député DP Gusty Graas s'est inquiété de l'état des négociations entre le conseil communal et l'administration française suite à une motion votée unanimement en avril 2017. Cette dernière incite le gouvernement français à entreprendre les travaux nécessaires à un assainissement du terrain industriel concerné et de son cours d'eau.



Le conseil communal de la ville de Kayl avait alors invité le gouvernement luxembourgeois à soutenir sa démarche. Une demande à laquelle le gouvernement n'a pas répondu à ce jour.



Contacté par nos soins, le bourgmestre de la ville de Kayl, John Lorent, nous a confirmé que "rien de concret n'a été entrepris pour l'instant" par le gouvernement luxembourgeois.



"Le ministre de l'Intérieur nous a contacté pour nous faire savoir que la demande avait été entendue mais, depuis, plus rien" ajoute-t-il. Cependant, en date du 15 mai 2017, la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, s'est finalement manifestée via un courrier parlementaire.



SOUS SURVEILLANCE



Selon elle, l'Administration de la gestion de l'eau "procède actuellement à une campagne de surveillance afin de pouvoir juger de la situation". Un risque de pollution existerait donc.



Cependant, elle mesure ses propos en expliquant que "les résultats ne permettent pas encore de définir l'ampleur d'une éventuelle pollution". Deux déclarations quelque peu contradictoires qui posent de nombreuses questions.



QUI EST RESPONSABLE ?

La ministre poursuit en indiquant que, si pollution il y a, "en application de la directive cadre sur l'eau (DIR 2000/60/CE), il existe une obligation d'une coopération entre les Etats membres d'un bassin versant international".



Les travaux d'assainissement ne seraient donc pas exclusivement à la charge du gouvernement français et le principe du pollueur-payeur ne serait pas appliqué.



Elle ajoute "en cas de pollution avérée et significative, les autorités françaises auraient ainsi dû informer l'Administration de la gestion de l'eau d'un risque potentiel pour le Kaylbach sur le territoire luxembourgeois".



L'administration française serait donc en faute s'il s'avère que le site a été pollué.



PAS DE PRISE DE POSITION Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement.

Si le conseil communal de Kayl n'a pas hésité à prendre position, la ministre ne semble pas prête à faire de même. Si elle a répondu aux inquiétudes de M. Graas, elle n'a absolument rien confirmé.



Si l'on se fie à ses dires, une campagne de surveillance aurait été lancée confirmant ainsi les soupçons de pollution émis par la commune de Kayl. Malgré tout, Carole Dieschbourg continue à parler d'une "éventuelle pollution" et ne donne pas de solution concrète au problème en question.



Mme Dieschbourg a tout de même conclut en assurant que "les autorités françaises seront contactées afin d'établir les raisons qui ont contribué au manquement de communication".



Reste à savoir si cela suffira au conseil communal et au bourgmestre de la ville de Kayl qui ont le sentiment de ne pas être entendus.