Le luxembourgeois bientôt obligatoire dans les hôpitaux?

Le seuil minimum pour déclencher un débat à la Chambre des députés reste le même: 4.500 signatures. Lundi matin, la pétition qui milite pour que le luxembourgeois devienne obligatoire dans les hôpitaux en comptait 2.588.Certes, c'est encore loin du compte surtout si l'on considère qu'il reste exactement 7 jours afin d'atteindre ce fameux seuil. Cependant, on se rappelle des autres pétitions qui ont abordé la problématique de la langue au Luxembourg et qui ont récolté beaucoup de signatures en très peu de temps.Alors pourquoi une telle pétition? Et bien le dépositaire de la pétition explique que de nombreux Luxembourgeois ne savent pas ou ont du mal à s'exprimer dans une autre langue que le luxembourgeois, spécialement lorsqu'il s'agit de décrire des symptômes.C'est, selon sa "plaidoirie", un problème qui peut engendrer des erreurs et des risques pour la santé des patients concernés. Les instructions des médecins peuvent être mal comprises, les symptômes de certaines maladies mal interprétées et autres.Il conclut en mettant en avant le fait qu'un patient devrait se sentir à l'aise dans un hôpital et que les problèmes de communication restent un de facteurs les plus influents pour le mal-être de certains patients.Nous avons ici une nouvelle pétition qui adresse la problématique de la langue au Grand-Duché. Si celle-ci se veut moins nationaliste, elle exige une mesure difficile à appliquer.En effet, le jargon médical reste un des jargons les plus difficiles à maîtriser quelle que soit la langue et l'imposer aux médecins venant de pays voisins pourrait compromettre l'avenir de la médecine nationale.Des réflexions qui seront probablement faites à la Chambre... si débat il y a.