Une centaine d'interventions, aucun policier blessé

© Police Grand-Ducale

Container où sont accueillis les réfugiés et les demandeurs de protection internationale à Weiswampach. © Domingos Oliveira/RTL Luxembourg

Si ils reconnaissent "qu'il ne faut surtout pas stigmatiser les réfugiés et les demandeurs de protection internationale" et que ce genre de délinquance est "marginale", les députés CSV ont tout de même cherché à obtenir des réponses de la part d'Etienne Schneider, le ministre de la Sécurité Intérieure.D'après lui, c'est dans les structures d'accueil primaires où les autorités interviennent le plus fréquemment. Les autres structures d'accueil serait épargnée ou presque par ce genre de problème.L'année dernière et les trois premiers mois de 2017 inclus, "une centaine d'interventions" auraient été menées par la Police Grand-Ducale.Les députés se sont également inquiétés des risques encourus par les agents de police intervenant dans ce genre de situation. Selon M. Schneider, "la Police Grand-Ducale ne déplore pas d'agents grièvement agressés ou blessés par des réfugiés ou des demandeurs d'asile".Cependant, "le risque d'une atteinte à l'intégrité physique n'est pas à exclure, surtout lors des interventions dans les structures les plus fréquentées".Dans ce contexte, les services de police luxembourgeois se seraient dotés "d'un concept d'intervention 24/7 réduisant le risque pour les policiers intervenant dans de telles structures en faisant le cas échéant appel à des équipes de renfort immédiatement disponibles ou de réserve".La sécurité des structures d'accueil et des habitants des quartiers environnants est une des préoccupations principales des députés CSV qui ont demandé à savoir quelles mesures le gouvernement mettait en place pour "améliorer la sécurité".

Question à laquelle le ministre luxembourgeois a répondu sobrement :" le maintien de la sécurité des structures d'accueil constitue un processus permanent dont s'occupent les départements ministériels et administrations en charge, le cas échéant en collaboration avec la Police Grand-Ducale".



M.Schneider ne s'est pas livré sur la question mais a bien laissé entendre, dans son courrier parlementaire (n°2910), que les cas de délinquance des réfugiés et des demandeur de protection internationale étaient peu nombreux et, par extension, une problématique peu urgente.