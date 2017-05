L'ouverture dominicale des commerces, un échec?

Le Grund, un quartier très prisé par les touristes. © Barbara Fuchs

Une vue imprenable sur Clausen. © Barbara Fuchs

Il faut savoir qu'en 2015, les commerces de la capitale ont profité d'une dérogation qui leur a permis de rester ouverts les dimanches et ce jusqu'à 19h00.Une mesure exceptionnelle qui était due, selon M. Schneider, "au nombre de touristes et visiteurs se rendant au Luxembourg dans le cadre de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne du second semestre 2015".Avant l'année 2015, les commerces n'avaient l'autorisation d'ouvrir que les premiers dimanche du mois, de Pâques à novembre ainsi qu'à l'occasion de 12 autres dimanches tels que le "Mantelsonnden"et ceux précédant Noël.Selon le ministre de l'Economie, "une étude empirique de l'union commerciale de la Ville de Luxembourg" a révélé que "seul 20 commerces dont 11 en Ville-Haute et 9 du quartier de la Gare ont systématiquement profité des ouvertures dominicales".Il poursuit ". De surcroît, vu la faible participation aux ouvertures dominicales, il n'était pas opportun de lancer une campagne médiatique " afin de promouvoir une capitale ouverte au niveau commercial les dimanches.A ses yeux, "les conditions n'étaient pas réunies pour continuer d'accorder une dérogation d'ouverture du dimanche. Pour cette raison, la dérogation n'a été accordée pour 2016 que jusqu'au 30 juin 2016".Ce serait doncqui aurait condamné cette dérogation et, par extension, l'ouverture dominicale des commerces à Luxembourg-Ville ainsi que "le défaut de concept en vue d'en faire un succès sur le plus long terme".Il faut savoir que la demande pour une ouverture dominicale doit être faite par une commune ou par une instance telle que l'union commerciale (UCVL). En 2017, cette demande a été faite et acceptée avec "un nouveau concept pour motiver les commerçants à participer".Cette dérogation est valablepour les quartiers de la Ville Haute et de la Gare. La prolongation de celle-ci dépendra tout simplement des résultats obtenus à la fin de l'année.Jusqu'à maintenant, dans ce contexte, seule l'année 2015 s'est approchée de ce que l'on pourrait considérer comme un succès.