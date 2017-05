Nos réserves de pétrole se trouvent... à l'étranger

© AFP

Le quai pétrolier de Mertert. © portmertert.lu

Chaque Etat membre doit s'assurer d'avoir à sa disposition une réserve de produits pétroliers équivalente à "au moins 90 jours d'importations journalières moyennes nettes en tant que stock de sécurité". Au Luxembourg, cette directive aurait été respectée mais les réserves ne seraient pas sur le territoire national.En effet, selon les dires du Vice-Premier ministre et ministre de l'Economie, Etienne Schneider, "les stocks de sécurité luxembourgeois sont déjà actuellement constitués et maintenus par les importateurs pétroliers pour partie en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne".Un problème a été soulevé par le député CSV, Leon Gloden, et c'est celui de la disponibilité de ces ressources dans une situation de crise. Dans un courrier parlementaire adressé au Vice-Premier ministre, il a suggéré d'implanter les stocks de sécurité sur le territoire allemand.Pourquoi? Et bien c'est très simple, M. Gloden considère que "des grèves bloquant les autoroutes allemandes ou routes nationales sont beaucoup moins fréquentes, voire inexistantes par rapport au risque de grèves en Belgique ou en France". Il s'inquiète donc de la disponibilité de ses ressources en cas d'urgence.Une inquiétude justifiée si l'on considère que les situations de crise sont, par définition, imprévisibles. Ne serait-ce donc pas plus sage de rapatrier ces stocks pétroliers? Peut-être, mais dispose-t-on d'infrastructures pour accueillir ces stocks d'urgences? Une question qui demeure aujourd'hui sans réponse.