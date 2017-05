Marcelo Rebelo de Sousa Le président portugais sera au Luxembourg du 23 au 25 mai Luxembourg Luxembourg





Sur invitation du couple Grand-Ducale le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa effectura une visite au Luxembourg.

Au programme figurent des rencontres politiques, économiques, culturelles et sociales à Luxembourg-Ville, Betzdorf et Esch-Belval.



Il s'agit d'une visite d'Etat, mais le président portugais profitera aussi de l'occasion afin d’assister au pèlerinage de Notre-Dame de Fatima qui est organisé annuellement à Wiltz et qui jouit d’une grande popularité auprès de la communauté portugaise de Luxembourg.



Le pèlerinage vers Fatima existe depuis 1968. Dans un petit village au centre du Portugal la vierge Marie apparue à trois enfants en 1917.



Zënter 1968 ass de Pelerinage bei d'Muttergottes vu Fatima. An deem klengen Duerf am Zentrum vu Portugal soll d'Muttergottes 1917 e puer Mol 3 Kanner erschénge sinn an all Joers sinn et bis zu 25.000 Gleeweger hei aus dem Land, mä och aus der Groussregioun, déi mat dobäi sinn, wann nomëttes d'Statue vun der Muttergottes erop "op Baessent" gedroe gëtt.