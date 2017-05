Trop de trains en retard mais des changements en vue

Dans une question parlementaire du député Gusty Graas, le ministre de Développement durable et des Infrastructures s'est penché sur une modification de la circulation sur l'axe entre Luxembourg et Volmerange-les-Mines.



En effet, le ministre a confirmé la suppression des trains directs entre Luxembourg et Volmerange-les-Mines à partir de 2018.

Pour continuer leur trajet, les voyageurs devront changer de trains en gare de Bettembourg.



Selon le ministre il s'agit avant tout de désengorger le trafic ferroviaire entre Bettembourg et Luxembourg.



Les trois dernières années, la ponctualité des trains est en baisse. De plus, le nombre de réclamations clients au sujet de la non-ponctualité des trains a doublé depuis 2015. Après analyse de la situation des experts recommandent de réduire le nombre de trains qui circulent aux heures de pointe entre Bettembourg et Luxembourg.



D'autres projets sont prévus pour 2020 comme l'agrandissement de la gare de Luxembourg et la construction de la nouvelle ligne entre Luxembourg et Bettembourg.