Quelles sanctions pour les lanceurs de fausses alertes?

La Police Grand-Ducale a réagi jeudi aux nombreuses fausses alertes qui ont touché le pays ces dernières semaines en publiant un message sur les réseaux sociaux et en communiquant à la presse les conséquences d'un délit de ce genre.



Insistant sur le fait que "effectifs mobilisés pour ces fausses alertes ne sont plus disponibles pour des alertes réelles" et sur les préjudices financiers causés aux commerçants, la Police Grand-Ducale explique que "les commerçants ont la possibilité de se constituer partie civile afin de demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi".



PASSEZ PAR LA CASE PRISON La prison de Schrassig. Les lanceurs de fausses alertes passeront obligatoirement par la case prison. © Prisong

Concrètement, ça veut dire que les commerçants touchés par ces alertes peuvent, si le responsable est arrêté, demander réparation. Et si réparation il y a, cela peut coûter très cher. De plus, le fautif risque un emprisonnement de 8 jours à 5 ans. L'amende, elle, ne dépasserait pas les 3.000 euros.



La Police Grand-Ducale précise néanmoins que, comme le stipule l'article 319 du Code pénal, si une annonce mensongère "Si cette annonce a eu pour conséquence d'entraver le fonctionnement d'un service public ou d'une entreprise, même privée, le minimum des peines prévues à l'alinéa précédent sera respectivement porté à trois mois et à 500 €".

ON VA SÉVIR Xavier Bettel, Premier ministre, et Etienne Schneider, ministre de la Sécurité intérieure, ont promis du changement en matière de fausses alertes. © AFP

Ces sanctions qui sont considérées comme "laxistes" font l'objet de discussion et le gouvernement, en la personne du Premier ministre, a promis un changement de législation afin d'imposer des peines plus sévères et de dissuader les éventuels lanceurs de fausses alertes.



Un changement qui se fait de plus en pressant si l'on considère le fait qu'entre le 23 mars et le 27 avril, il y aura eu quatre interventions des autorités dans le cadre de fausses alertes et que, jusqu'à maintenant, une seule personne a été arrêtée.