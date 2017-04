Depuis 11 heures, aucun train ne circule entre Luxembourg et Bettembourg, en raison de "travaux urgents" à la gare de Bettembourg.

CFL Plusieurs trains supprimés sur les lignes 90 et 60

⚠️ ALERTE INFO CFL ⚠️ pic.twitter.com/2RMdVzQUA5 — Usagers TER Metz-Lux (@TER_Metz_Lux) April 27, 2017

.@TER_Metz_Lux Durée prévue 1heure — Didier WALLERICH (@DidierWALLERICH) 27 avril 2017

⚠️URGENT: Mise à jour. Les CFL indiquent désormais une reprise progressive du trafic à partir de 12h30 ⚠️#StayTune — Usagers TER Metz-Lux (@TER_Metz_Lux) April 27, 2017

La circulation des trains est interrompue entre Luxembourg et Bettembourg depuis 11h. Selon les CFL, des travaux urgents à la gare de Bettembourg sont à l'origine de l'interruption du trafic.Dans un premier temps, la circulation était supposée reprendre vers 17h. Puis les CFL ont fait savoir que le trafic devrait être rétabli vers 12h30. «En raison de travaux urgents en gare de Bettembourg, tous les trains sont supprimés entre Luxembourg et Bettembourg de 11h00 à 12h30».Des bus de substitution ont été mis en place.Selon Didier Wallerich, le Directeur des Affaires Publiques et de la Communication Externe de la SCNF, les travaux devraient durer une heure.