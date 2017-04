Toujours plus de fausses alertes au Luxembourg

La Police Grand-Ducale arrive sur les lieux à Bonnevoie le 24 avril 2017. © Domingos Oliveira/RTL Luxembourg

La brigade cynophile de la Police Grand-Ducale. © Police Grand-Ducale

La dernière alerte à la bombe en date est survenue lundi à Bonnevoie: la "Fixerstuff" de Bonnevoie a été visée . La semaine d'avant, c'était le Baumarkt de Bettembourg qui faisait l'objet d'une fausse alerte. Le mois d'avant, c'étaient Utopolis et Auchan qui étaient évacués suite à une alerte à la bombe.Cela nous fait: du 23 mars au 24 avril 2017.Ce sont, à chaque fois, des appels anonymes qui ont provoqué l'évacuation des établissements et l'intervention des autorités. Toutes ont étédepuis mais ont tout de même entraîné des interventions massives des autorités.Pourtant,dans le cadre de ces fausses alertes, à savoir, le responsable de l'appel visant la "Fixerstuff" de Bonnevoie. Les autorités n'ont livré aucun suivi concernant les évacuations de Auchan, d'Utopolis ou encore de Baumarkt.L'homme responsable de la fausse alerte de Bonnevoie sera présenté mardi matin à un juge d'instruction et il sera intéressant de voir. Deux points qui devraient être discutés par les autorités.En effet, dans un cadre socio-politique aussi tendu que celui d'aujourd'hui, les alertes à la bombe évoquent les nombreuses attaques terroristes qui ont touché les pays limitrophes du Luxembourg ces derniers mois et sèment donc facilement la panique.Le Luxembourg est-il victime de simples canulars et est-il donc, par extension, à la merci de personnes dont l'humour serait plus que douteux ou la police criminelle suit elle vraiment des pistes sérieuses ? La vérité, c'est que, pour l'instant, on n'en sait rien.De nombreuses questions se posent et une réaction des autorités est attendue. Sans les réponses à ces questions, il sera difficile de retrouver un climat de tranquillité dans un pays qui n'est pas habitué à être l'objet de telles menaces.