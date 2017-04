Les pneus été c'est pour quand?

il y a du verglas sur la chaussée,

de la neige tassée,

de la neige fondante,

des plaques de glace,

du givre.

LE BON TIMING

Alors la réponse est assez simple: théoriquement,La Police Grand-Ducale se tiendra au "règlement" du ministère du Développement durable et des Infrastructures qui stipule que "par conditions hivernales, les pneus hiver sont obligatoires".Rappelons que le non-respect de cette réglementation est sanctionnée par un avertissement taxé de 74 euros . Ceux qui ont équipé leur véhicule de pneus "quatre saison" n'auront pas de souci à se faire, pour les autres, il faudra conserver vos pneus hiver ou les remettre...Alors ces "conditions hivernales" elles correspondent à quoi exactement? Faute de date précise pour mettre ou enlever les pneus hiver, le ministère a publié un dépliant . Selon celui-ci, les conditions de circulation sont considérées comme hivernales lorsque:Des phénomène météorologiques qui n'apparaissent que lorsque la température passe en dessous de 0°C. On pourrait presque conclure que dès que les températures resteront au dessus de 0°C, ce sera le moment de changer vos pneus.Cependant, soyez prudent, si la législation n'est pas précise, la police ne vous fera pas de cadeaux. Rappelons qu'en avril dernier, la police avait dressé des contraventions après des chutes de neige inattendues.Petite exception à la règle "si la chaussée est propre et entièrement déneigée, il reste possible de circuler sans pneus hiver".En fin de compte, il vous faudra être très attentif à la météo ces prochaines semaines si vous voulez avoir le bon timing. En avril, les températures matinales sont souvent passées en dessous de 0°C , c'est pourquoi nous vous recommandons d'attendre quelques semaines avant de changer vos pneus.Bon courage sur les routes!