Des scientifiques ont découvert un "super" antioxydant

Des maladies telles que la sclérose en plaques, l'arthrite et le cancer pourraient être traitées à base de ce mécanisme moléculaire jusqu'alors inconnu. "explique le communiqué du LIH paru mercrediDirigée par le chercheur du LIH, Professeur Dirk Brenner "l'équipe a étudié la molécule glutathion, connue pour son rôle antioxydant, et révèle qu’elle joue également un rôle clé pour une réponse immunitaire optimale, puisqu’elle aide les cellules immunitaires à obtenir suffisamment d'énergie pour se développer, se diviser et combattre les intrus lorsqu'ils sont en contact avec des agents pathogènes tels que des virus par exemple".



"POUR FAIRE SIMPLE"

© Luxembourg Institute of Health

"Pour faire simple,Une découverte prometteuse qui a été réalisée au Luxembourg au sein du Luxembourg Institute of Health. De belles perspectives sont en vue pour l'équipe de chercheurs qui a d'ores et déjà soumis une demande de financement pour un projet commun avec les groupes de Braunschweig auprès de la Fondation allemande pour la recherche (DFG) et du Fonds National de la Recherche Luxembourg (FNR).Cerise sur le gâteau: les résultats de cette étude vont être publiés dans le journal d'immunologie le plus prestigieux du monde, à savoir, "Immunity".