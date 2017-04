Six idées dont le Luxembourg pourrait s'inspirer

LES IDÉES À IMPORTER

Van oude naar nieuwe inrichting. From old to new situation in #Groningen with priority for cyclists on the roundabout. Do you like it? pic.twitter.com/uxfqg1QahM — Infra and Urban NL (@projectsfromNL) 5 avril 2017

ET LES IDÉES DÉJÀ EXISTANTES

Du déjà célèbre train supersonique Hyperloop à des propositions moins connues, nous avons scruté comment des pays comme les Etats-Unis, la France ou les Pays-Bas développent le futur de la mobilité urbaine.Si le projet passe avec succès ses phases de tests et offre une perspective de rentabilité, on pourrait, pourquoi pas, imaginer un réseau des capitales européennes connectées via l'Hyperloop. Imaginez : Bruxelles serait à moins de trente minutes de Luxembourg. Londres et Paris à moins d'une heure. Et sur une ligne Luxembourg-Nancy, les voyageurs ne manqueraient pas puisque quotidiennement, plus de 10.000 frontaliers prennent le train pour se rendre au Grand-Duché.Pour l'heure, c'est une douce utopie que d'imaginer l'Hyperloop traverser la campagne luxembourgeoise à presque Mach 1. Il faudra quelques années supplémentaires à ce projet un peu fou pour se démocratiser en Europe.S'il y a un pays ou le vélo est roi, c'est bien les Pays-Bas. Des chemins plats, des voies séparées et des parkings géants, tout est fait pour privilégier ce mode de transport. Désormais les ronds-points aussi sont adaptés.Le premier, construit à Eindhoven, est idéal pour fluidifier la circulation et ne pas faire prendre de risque aux cyclistes. Le second, une ébauche de projet, serait lui plus facile à mettre en place et se révèlerait tout aussi efficace avec ses voies dédiées.Que ce soit sous la forme de pistes cyclables urbaines ou de voies vertes établies le long des cours d'eau, les routes dédiées au vélo permettent d'augmenter le trafic. D'ailleurs, un des principaux motifs de "non-utilisation" du vélo en ville est la sécurité. Séparer totalement la circulation des vélos des véhicules motorisés, c'est permettre un trajet plus sûr et plus rapide pour ceux qui se donnent la peine de pédaler.Obligatoire à Paris depuis le 15 janvier 2017, la vignette restreint la circulation des véhicules polluants. Le but est ici de limiter les émissions de CO2 et de particules fines (principalement émises par les moteurs diesel). Ce n'est pas vraiment une amélioration de mobilité mais ça pourrait quand même influer positivement la qualité de vie des résidents de la capitale. En particulier lors de pics de pollution, en limitant la circulation aux véhicules les moins polluants.En fait ça existe déjà : une douzaine de mBox sont implantées dans diverses gares du pays . Et peut-être vont-elles s'agrandir un jour. Probablement pas au point de rattraper les immenses parkings à vélos des Pays-Bas (celui de la gare d'Amsterdam peut accueillir 10.000 cycles) mais le vélo est de plus en plus utilisé dans la capitale . Les offres de parking devront donc, sauf surprise, se multiplier.Plutôt que de chercher une place libre pendant de longues minutes, c'est un robot qui fait le travail. Il ne reste qu'à se garer à l'entrée, le robot prend en charge la voiture et la place dans un endroit approprié. L’entreprise chinoise Yeefung développe actuellement un modèle de ce genre :"Il faut rendre à césar ce qui appartient à César" dit l'adage. Force est de reconnaître que si la marge de progression du Grand-Duché est grande, le pays a déjà mis ou va mettre en place certains projets innovants que d'autres pourraient lui envier.Un peu comme celui de Montmartre, le funiculaire du Pfaffenthal-Kirchberg ( à découvrir plus en détails dans notre galerie photos ) va très bientôt permettre à des dizaines de voyageurs de parcourir plusieurs mètres de dénivelé en quelques secondes. Une quarantaine de mètres en 63 secondes pour être précis.La société Carloh propose déjà une flotte de véhicules de locations. Et très bientôt, les CFL vont lancer une offre , encore plus large, destinée aux vingt gares les plus fréquentées du pays.En plus de la vue imprenable qu'il offre, il permet de rejoindre. Et si sa construction a été compliquée, il offre aujourd'hui un sacré coup de pouce pour franchir l'écart entre le Pfaffenthal et la Ville-Haute.Disparu il y a bien longtemps pour laisser la place au "tout-voiture" et aux diverses lignes de bus, le tram de Luxembourg va faire son grand retour. Et c'est peu dire qu'il est attendu. Le premier tronçon sera mis en service en décembre 2017 au Kirchberg et sur le Pont rouge. Sans compter que le tracé de 14 km comportera une piste cyclable.Depuis janvier 2017, le Luxembourg octroie une déduction fiscale pour l'achat d'une voiture électrique ou d'un vélo neuf . Certes, une politique fiscale ne fait pas une politique de mobilité durable, mais elle y contribue fortement. En particulier quand elle est soutenue par des investissements sur les infrastructures, par des efforts de la part des employeurs, par la bonne volonté des travailleurs...Personne ne contredira le fait qu'il faut avoir de bonnes jambes pour circuler à vélo au Luxembourg. Mais ceux qui sont tentés de s'y mettre peuvent toujours jeter un oeil aux pistes cyclables nationales et découvrir le pays sous un autre angle.