Le jeune Belge s'est suicidé

L'endroit où a été retrouvé le sac à dos. © Domingos Oliveira/RTL

Jusque aujourd'hui, la justice luxembourgeoise n'avait pas communiqué de suivi concernant cette affaire qui avait fait beaucoup de bruit en mars. Comme souvent, trois hypothèses avaient été considérées: l'hypothèse du suicide, celle de l'accident et enfin, moins probable, celle du meurtre.Contactée par nos soins, l'administration judiciaire luxembourgeoise. Le Parquet aurait conclu qu'il n'y avait "pas eu implication d'une tierce personne".C'est par égard envers la famille et les proches de la victime que l'information n'avait pas été officialisée mais l'enquête est donc bel et bien arrivée à son terme.La victime avait été identifiée par les enquêteurs le lundi suivant le drame. C'est ainsi qu'il avait été déterminé qu'il s'agissait d'un homme de 27 ans résidant en Belgique. Un sac à dos avait également été retrouvé sur la plateforme panoramique du Bock. Un élément qui pointait vers la théorie de l'accident.Dès lors, la Police Grand-Ducale avait lancé un appel à témoins, soit le lendemain de la macabre découverte, afin de recueillir autant d'informations que possible. Étrangement, celui-ci est toujours en ligne sur le site de la Police Grand-Ducale