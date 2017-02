Il devra aussi payer une amende de 1.500 euros et deux fois l'euro symbolique à l'ASTI qui s'était constituée partie civile.

Pour incitation à la haine et à la haine raciale

Un homme âgé a été condamné à six mois de prison

L'homme, qui était poursuivi suite à trois commentaires sur facebook en 2013 et 2016, ne s'était pas présenté à son procès. C'est pour cette raison qu'aucun sursis ne lui a été accordé.



Il avait rédigé des commentaires inconvenants sur les demandeurs d'asile en novembre 2013 et sur les personnes de couleur et les Arabes en juillet 2016.