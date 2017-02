Le Luxembourg moins bien loti que ses voisins

L'Allemagne est à 71% (8e du classement),

La Belgique avec 69,3% (14e),

La France avec 64,7%.

Le Quality of Work Index 2016 , publié par la Chambre des salariés, démontre que seul 63,5% des salariés interrogés ont un bon niveau de bien-être au travail.D'après l'étude, le Luxembourg se classe loin derrière ses voisins :Le Luxembourg est avant-dernier, juste devant l'Albanie.Toutefois, une autre étude, menée en 2015, donnait le Luxembourg un peu plus haut, à 66,6%. La différence entre ces deux enquêtes tient sur la méthodologie (entretien en face-à-face contre appels téléphoniques) et sur les individus interrogés : l'enquête QoW (celle qui classe le Luxembourg avant-dernier) prend en compte les frontaliers, celle de 2015 s'en tient aux résidents.Globalement,. On retient globalement que le niveau de bien-être augmente avec l'âge. Il passe de 56,8% pour les 16-24 ans à 66,5% pour les plus de 55 ans.Seuls les salariés entre 35 et 44 ans, cassent la dynamique, avec une légère baisse par rapport à la catégorie des 25-34 ans, mais le niveau repart ensuite à la hausse.Surtout, il ressort que: 64,3%. Suivent les résidents du Luxembourg (63,9%), puis les frontaliers allemands (62%) et belges (61%).