Sur nos routes A3/A31: ça bouchonne en direction de la France Grande Région Grande Région





© Domingos Oliveira/photo d'illustration La circulation sur l'A3 et l'A31 en direction de la France est fortement perturbée depuis le milieu-d'après-midi, ce vendredi.

"Tous les vendredis, c'est la même chose!" Les automobilistes ont l'habitude, même si cela n'adoucit pas leur ras-le-bol. Nous sommes le vendredi 29 juin 2018 et comme tous les vendredis -ou presque- le retour à la maison des résidents et des frontaliers français est difficile sur les autoroutes.



A 16h15, on relevait 14 km de bouchon sur l'A31 entre Kanfen et Thionville, et plusieurs kilomètres de ralentissements sur l'A3 depuis la croix de Gasperich jusqu'à Bettembourg.



Deux accidents mineurs se sont produits du côté français en début d'après-midi sur l'A31, selon France Bleu Lorraine. Mais ni les pompiers de la Moselle, ni le PC autoroutier, que nous avons contactés, ne sont intervenus.



Sur l'A1, un accident impliquant trois voitures s'est également produit en milieu d'après-midi entre la sortie vers le Grünewald et le Kirchberg. À la frontière allemande, un chantier en place depuis plusieurs semaines dans le secteur de Wasserbillig occasionne 3 km de bouchon. Bref, sur l'A1 aussi la circulation est compliquée et les ralentissements se prolongent jusque sur l'A6, en direction de la Belgique.



Compte tenu de l'effet accordéon, ces bouchons devraient se déplacer sur l'axe autoroutier -au moins- jusqu'en début de soirée.