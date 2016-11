Un projet de radar fixe sur l'A31 à Thionville

excès inférieur à 20 km/h : retrait d'un point et 68€ d'amende,

entre 20 et 30 km/h : retrait de deux points et 135€ d'amende,

entre 30 et 40 km/h : retrait de trois points, 135€ d'amende et suspension de trois ans du permis de conduire,

entre 40 et 50 km/h : retrait de quatre points, 135€ d'amende, suspension de trois ans du permis de conduire et confiscation du véhicule (permis blanc toujours possible),

au-delà de 50 km/h : retrait de six points, 1.500€ d'amende, suspension de trois ans du permis de conduire (pas de permis blanc) et confiscation du véhicule en cas de récidive.

En réalité, il ne s'agit pas d'un nouveau radar fixe mais d'un projet de déplacement, précise la préfecture de la Moselle. Celui situé près d'Elange (juste avant la sortie 43, dans le sens Luxembourg-Metz)sur le pont de Beauregard. Ce déplacement ferait que les usagers de l'A31 ne croiseraient plus de radar fixe entre Luxembourg et les entrées de Thionville.Attention toutefois car à ce jour,, indique-t-on du côté de la préfecture.Ici l'emplacement actuel du radar et son emplacement envisagé par le projet :En 2014, la DirEst recensait près de 80.000 véhicules , dans les deux sens, sur le pont de Beauregard. Un nombre qui comprenait environ 7.500 poids lourds.Lorsqu'il sera déplacé sur cette zone à 90 km/h, vous risquerez, en cas d'excès de vitesse :