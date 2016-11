Hussigny Un blessé grave suite à un violent accident X France France





© Régis Eustachi@SDIS54 L'accident est survenu mercredi autour de 19h00 sur la D26 sortie Hussigny en direction de Saulnes.

Deux automobilistes ont été blessés lors de cette violente collision, dont un grièvement. Celui-ci est resté coincé dans l'habitacle de son véhicule et a du attendre l'arrivée des secours pour être désincarcéré. Il a été héliporté vers les urgences de Nancy. Dans un "état sérieux", le second automobiliste a été transporté aux urgences de Mont Saint Martin.



Les clichés qui nous ont été envoyés, témoignent de la violence du choc. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été déterminées.



Les pompiers d'Hussigny, de Villerupt et de Longwy sont intervenus ainsi que le SMUR de Mont Saint Martin et la police de Longwy.