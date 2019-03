Trafic ferroviaire Incident entre Thionville et Hettange: six trains supprimés, dix retardés

Ce qui avait initialement été décrit comme "un problème technique sur l'infrastructure à Bettembourg frontière" par les CFL serait en fait un dérangement d'installation qui a eu lieu entre Thionville et Hettange vers 6h.C'est le service communication de la SNCF qui nous a confirmé que le problème était bien survenu du côté français.Entre 6h et 8h50, six trains ont donc été supprimés et dix trains ont été retardés en France. Du côté luxembourgeois, le trafic ferroviaire a été fortement impacté jusqu'à 9h.La responsable de la communication chez les Chemins de Fer Luxembourgeois nous a confirmé que le problème avait été résolu mais a cependant prévenu que "quelques retards sont encore à prévoir".Le dernier incident a avoir perturbé le trafic ferroviaire de la sorte remonte au 5 février, il y a un mois exactement. Une rupture de voie en gare de Bettembourg était alors à l'origine de la perturbation.Si besoin, vous pouvez suivre l'évolution de la situation ci-dessous.