La police lance un appel à témoins à la suite de l'accident causé par un automobiliste, lundi à Woippy. Il a renversé une mère et ses enfants.

Faits divers Une mère et ses enfants renversés à Woippy: un appel à témoins est lancé

Au lendemain de l'accident, la police recherche le fuyard qui circulait à bord d'une Citroën C3 grise, révèle Le Républicain Lorrain . Pour rappel, le conducteur a percuté une mère et ses deux enfants alors qu'ils traversaient près d'un "passage protégé", lundi vers 20h, dans la rue du Fort-Gambetta à Woippy.La mère et sa fille de 4 ans ont été légèrement blessées et pris en charge sur place. En revanche, le garçon âgé de 10 ans souffre de multiples blessures. Il a été transporté au CHR de Mercy puis transféré à l'hôpital pour enfants de Nancy-Brabois.