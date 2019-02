A Thionville, les enfants roulent en voiture électrique pour aller se faire opérer

Une diversion anti-stress : tel est le rôle des deux nouvelles voiturettes électriques de la clinique Ambroise Paré de Thionville, qui emmènent les enfants sur la route du bloc opératoire depuis le 15 janvier dernier. Cette initiative originale est celle de l’équipe de chirurgie ambulatoire, notamment de l’infirmière Pauline Gnaedig, qui prend régulièrement en charge les quelques 300 jeunes patients admis chaque année à la clinique.



"ILS JOUENT ET OUBLIENT LA RAISON DE LEUR VENUE"

"Cela permet aux enfants d’être beaucoup plus décontractés et d’arriver au bloc en jouant, en riant et d’oublier complètement la raison de leur venue à la clinique" souligne la directrice, Christine Bondu. "Ça donne un petit côté festif à la prise en charge des enfants. Le personnel médical avait vraiment hâte de voir cette nouvelle organisation se mettre en route."

Pour ce faire, l’infirmière Pauline Gnaedig s’est rapprochée d’un magasin de jouet de Thionville. Leur gérant, touché par la démarche, s’est rapproché du siège de l’enseigne qui a décidé d’offrir une seconde voiturette à la clinique, laquelle vibre depuis au son électrique des petits bolides.

L’initiative, qui permet d’apaiser les inquiétudes des patients, n’est certes pas nouvelle : comme d’autres en France, la clinique Louis Pasteur d’Essey-lès-Nancy dispose ainsi de quatre voitures électriques, après avoir noué un partenariat avec la Fédération française de Football.