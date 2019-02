Un enfant de deux ans retrouvé mort dans la Moselle

Hier à Epinal, dans les Vosges, un garçon de deux ans a été retrouvé mort dans la Moselle, relate l'Est Républicain.

L'enfant aurait échappé à la vigilance de ses parents alors qu'il jouait non loin du port d'Epinal. Son corps a été retrouvé par la police dans la Moselle, à hauteur de la centrale hydroélectrique de Golbey.



Alertés rapidement, les pompiers ont procédé à un massage cardiaque, malheureusement sans succès.

Une enquête pour déterminer les causes de la mort a été ouverte et un examen du corps devrait être effectué ce lundi, révèle le quotidien. Mais la piste accidentelle semble la plus crédible.