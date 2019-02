"Rodina", l'épopée de résistantes soviétiques à Thil, ce soir sur France 3

Ce documentaire retrace l'histoire exceptionnelle de ces résistantes qui se sont évadées du camp de Thil pour former la première unité composée de femmes.

DES CENTAINES DE DÉPORTÉS À DEUX PAS DU LUXEMBOURG

Après la guerre, les habitants de Thil ont décidé d'édifier cette crypte renfermant le four crématoire. © domaine public

Rodina, ce lundi sur France 3, après l'émission Soir 3 (vers 23h50)



"Elles s'appelaient Nadiejda, Alexandra, ou Galya et venaient de Biélorussie ou Russie. Résistantes, elles combattaient l'invasion nazie de leur pays, jusqu'à leur arrestation. Après un interminable voyage dans un wagon à bestiaux, elles sont déportées à Thil en Lorraine. Elle sont des centaines à y être réduites au travail forcé. Mais poussées par un incroyable instinct de survie, 37 d'entre elles s'en évadent. Elles formeront la seule unité combattante exclusivement féminine de la Résistance française : le détachement Rodina".Ce soir, peu avant minuit, la chaîne France 3 va diffuser Rodina, le documentaire de Jean-Louis Sonzogni, un réalisateur d'Audun-le-Tiche.Rodina signifie "patrie" en Russe. C'est aussi le nom d'un détachement de la Résistance en France pendant la Seconde Guerre Mondiale. Un détachement unique en son genre, car ce fut. Cet épisode héroïque s'est déroulé en 1944, à un jet de pierre du Grand-Duché, en Lorraine, à Thil. Hélas, cet épisode reste encore méconnu. Tout comme - y compris pour certains résidents locaux - l'existence d'un camp de concentration dans ce petit village adossé à Villerupt!Le camp de concentration de Thil fut une annexe du camp du Struthof. Désigné alors sous le nom de "camp de travail de Erz", ce camp de travail a vu passer des centaines de déportés entre mai et septembre 1944 (libération de la Lorraine).Ces déportés, originaires pour beaucoup d'Europe de l'Est, étaient envoyés dans la mine de fer de Tiercelet. Y compris des femmes, qui seront réduites au travail forcé au fond de cette mine transformée en usine de fabrication de fusées V1.Certaines ne sont jamais remontées. Mais une trentaine d'entre elles s'en évaderont pour fonder la seule unité combattante exclusivement féminine, le détachement Rodina. Des héroïnes qui ont marqué - même si l'Histoire s'en souvient trop peu- la Résistance par leur courage!