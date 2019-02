La tempête Isaias va balayer la Lorraine dimanche

#Isaias : vents forts traversant la moitié nord ce dimanche, atteignant le stade de #tempête sur Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est, en #vigilanceorange pour un événement bref (12h-18h, rafales 100-110 km/h) au passage d'une bande de pluies intenses.

▶️https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/DKmJ812rdq — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 9 février 2019

© Meteo France

De fortes rafales de vent et des pluies intenses vont balayer la Lorraine dimanche. Et pour cause, Météo France a placé la totalité du territoire nord-est de la France en alerte orange.Certains départements lorrains seront en alerte jaune dès 6h du matin et la totalité d'entre-eux seront en alerte orange à partir de midi jusqu'à 16h au moins.VigiMétéoFrance annonce, en Bourgogne et en Franche-Comté.Au total, 18 départements sont concernés par cette alerte. Météo France annonce d'ores et déjà les risques liés au passage d'une telle tempête: coupures d'électricité, de téléphone, des réseaux de distribution, toitures endommagées, chutes de branches ou même d'arbres dans les zones forestières, véhicules déportés, perturbation dans les stations de ski etc...Les conseils dans le cadre d'une alerte orange due à des vents violents restent les mêmes: limiter ses déplacements et sa vitesse en voiture, ne pas se promener en forêt, ranger les objets qui se trouvent sur votre terrasse et dans vos jardins et ne pas intervenir sur les toitures et toucher les fils électriques coupés.Restez informés en suivant l'évolution de la tempête via les différentes stations météorologiques françaises.le Luxembourg a été placé en alerte jaune pour la journée de dimanche. Des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 75 km/h sont prévues.