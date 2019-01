Les Danois remportent le Bocuse d'Or

Ils étaient 24 chefs - dont deux femmes - venus du monde entier pour ce qui est sans doute le plus grand concours de cuisine au monde: le Bocuse d'Or. C'est le Danoisqui se classe en tête du concours.Sebastian Gibrand de Suède et Christian Andre Pettersen de Norvège le suivent aux deuxième et troisième places. Les pays scandinaves, considérés comme favoris n'ont donc pas failli à leur réputation de bêtes de concours.Pour cette première édition après la mort de son fondateur, son fils Jérôme a été très impliqué. Les plats choisis sont d'ailleurs inspirés des grands chefs disparus l'année dernière: une chartreuse de coquillages, clin d’œil à Joël Robuchon et un carré de veau rôti, en hommage à Paul Bocuse, illustre fondateur de ce concours.La préparation a duré plusieurs mois: il s'agit de "compresser le temps" pour que ces deux plats, qui nécessiteraient 9 heures en cuisine soient réalisés en 5h35. Le jury comprend un nombre impressionnant d'étoilés Michelin (Michel Roth, Régis Marcon, Christophe Bacquié...).