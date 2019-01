Moselle: un camion transportant des véhicules se couche, l'autoroute coupée

#A4⛔ Coupée <> 2 sens au km 433 "La bouchon au niveau de l'accident > #Paris est toujours encore cours d'évacuation. Cela prend du temps car vous êtes plus nombreux dans ce sens. Restez patients et suivez bien les consignes des équipes de sécurité" (S.Gédor de @sanef_autoroute) pic.twitter.com/Y0sfplEBTr — Sanef 107.7 🎙️ (@sanef_1077) 22 janvier 2019

Cela s'est passé ce mardi matin à 8h10 à deux kilomètres de l'aire de Danne-et-Quatre-Vents, commune mosellane proche de l'Alsace. Un poids lourd transportant des véhicules utilitaires s'est couché sur l'A4, entre Phalsbourg et Saverne (Bas-Rhin), après avoir traversé la glissière centrale.Le camion, qui circulait dans le sens Strasbourg - Paris, a alors percuté une voiture roulant dans l'autre sens. Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace , trois personnes sont légèrement blessées: les deux hommes à bord du poids lourd, âgés de 38 et 53 ans, et la conductrice de la voiture, une femme de 24 ans. Tous ont été conduit à l'hôpital de Sarrebourg.L'autoroute est coupée dans les deux sens et les opérations de dépannage devraient durer -au moins- toute la matinée. Cela occasionne plusieurs kilomètres de bouchon. Une déviation vers Phalsbourg a été mise en place dans le sens Paris - Strasbourg, et vers Saverne dans le sens inverse.